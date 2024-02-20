Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 6’ncı gününde de devam ediyor. Bugün çalışmalara Sualtı Savunma (SAS) komandolarından dalgıçlar da katılarak toplam sayı 30’a çıktı. Balıkçı tekneleri ise 3,5 mil açıkta belirlenen bölgelerde arama çalışmalarına destek veriyor.

5 gün önce Marmara Denizi’nin açıklarında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç’ın cansız bedeni, 3 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Batuhan A. gemisindeki aramalar, 6’ncı gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 571 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı.

SAS komandoları dahil toplam 30 dalgıç destek veriyor

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç destek veriyor. Toplam 30 dalgıç bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Karacabey ve Balıkesir’in Bandırma ilçelerinde limanlarda bulunan yaklaşık 13 balıkçı teknesi kendilerine belirlenen bölgede kıyıdan 3,5 mil açıkta arama-tarama çalışmaları yaparak destek veriyor. TCG Akın gemisinin ise kıyıdan yaklaşık 5.5 mil açıklıkta faaliyet yürüttüğü öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler sahil kesimlerinde yaya olarak arama çalışmaları yapıyor.

Balıkçı tekneleri destek veriyor

Karacabey ile Balıkesir’in Bandırma ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde belirlenen bölgelerde 13 balıkçı teknesi arama çalışmalarına destek veriyor.

Kurşunlu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yaşar Köseoğlu, "Biz ilk günden söyledik yardımcı oluruz diye. Bugün tekneler ve bizim kendi teknemiz ile aramaya katıldık. Allah’ın izniyle bulunacağını düşünüyorum" dedi.