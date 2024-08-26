13. Kadıköy Karpuz Festivali'nde Türk Sanat Müziği Rüzgarı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kadıköy Karpuz Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kadıköy Meydanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen festival kapsamında; Kadıköy’ün benzersiz iklim özellikleriyle yetişen Kadıköy Karpuzu için En İyi Karpuz Yarışması düzenlenirken karpuz yeme yarışması yapıldı.

Konser, DJ Emre Erdoğan’ın enerjik performansı ile başladı ve Silivrililere keyifli anlar yaşattı. Ardından, Büyük Mübadele Derneği'nin “Mübadil Otantik Halk Oyunları Ekibi” sahne aldı. Ekibin geleneksel halk oyunları performansı, festivale katılanlar tarafından ilgiyle izlendi ve festivalin kültürel zenginliğine büyük katkı sağladı. Türk Sanat Müziği'nin efsane isimlerinden Muazzez Ersoy, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla dinleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı. Sahneye çıktığı andan itibaren, büyüleyici yorumları ve etkileyici performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Muazzez Ersoy’a çiçek vermek için sahneye çıkan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sanatçının 10. Yıl Marşı’nı birlikte söyleme teklifini geri çevirmedi. Balcıoğlu ve Muazzez Ersoy, coşkulu bir şekilde marşı seslendirirken, Kadıköylüler ayağa kalkarak onlara eşlik etti. Gecenin en coşkulu anları yaşanırken, bu özel anlarla birlikte festival daha da anlam kazandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Başkan Balcıoğlu’nun davetiyle sahneye çıkarak, bu festivallerin halkın sosyalleşmesi adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Akgün, etkinliklerin yerel kültürü yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.



Başkan Balcıoğlu, Kadıköy Karpuz Festivali'nde Tarımsal Desteğe Vurgu Yaptı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kadıköy Karpuz Festivali'nde coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Başkan Balcıoğlu, konuşmasında Kadıköy’ün özlenen enerjisinin geri dönmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu meydandaki coşku, bu meydandaki heyecan, işte tam da görmek istediğimiz şey!" dedi.

Silivri’nin tarihi, doğası ve kültürüyle İstanbul’un incisi olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, Silivri’de düzenlenen festivallerin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı. Yoğurt Festivali, Ortaköy Börek Festivali, Selimpaşa’nın Topatan Kavunu ve Bamya Festivali gibi etkinliklerin ardından, Kadıköy’ün ünlü karpuzlarının tanıtıldığı bu festivalin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Balcıoğlu, festivallerin sadece ürün tanıtımı değil, aynı zamanda tarımsal değerlerin korunmasına ve tarım sektörünün güçlendirilmesine de katkı sağladığını belirtti. "Bu festivaller, coşkunun, barışın, kardeşliğin ve birlikteliğin en güzel ifadesi; kültürel mirasımızı hep birlikte yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın en keyifli yollarından biri," diyen Balcıoğlu, Kadıköy’ün karpuzlarıyla bu değeri taçlandırdıklarını söyledi.

Konuşmasında tarımsal üretimin stratejik önemine de değinen Başkan Balcıoğlu, çiftçilerin güçlü bir şekilde desteklenmesinin sürdürülebilir üretim için elzem olduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile el ele vererek çiftçilere her alanda destek sunduklarını belirten Balcıoğlu, bu desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı. "Siz bize inandınız, güvendiniz; biz de sizleri asla mahcup etmeyeceğiz," dedi.

Ağustos ayının Türk milleti için zaferlerle dolu bir ay olduğuna dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, Malazgirt Zaferi’nden Büyük Taarruz’a kadar birçok önemli olayın bu ayda gerçekleştiğini hatırlatarak, "Cumhuriyet’e olan bağlılığımız sarsılmaz, Atatürk’ün izinde daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğiz" dedi. Ayrıca, belediyeciliğin yalnızca altyapı çalışmalarıyla sınırlı olmadığını, halkın refahını ve mutluluğunu sağlamanın da temel görevleri arasında yer aldığını vurguladı.

Gençlere de seslenen Başkan Balcıoğlu, onları her zaman destekleyeceğini belirterek, "Sizlere inanıyor, sizlere güveniyoruz. Hep birlikte, omuz omuza vererek, bu güzel ülkemizi daha aydınlık, daha güçlü yarınlara taşıyacağız," dedi. Gençlerin cesareti ve kararlılığının kendilerine umut verdiğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, Silivri’de gençlere yönelik projelerin devam edeceğini belirtti.

Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür ederek, "Silivri'nin güzel bir gününü daha birlikte paylaşıyoruz. Kadıköy Mahallesi'nde düzenlenen bu festivalin 13. yılına hoş geldiniz. Bora Başkanım, sizlerin desteğiyle bu festivali daha da güzelleştirdik," ifadelerini kullandı. Yeniçiftlik, Başkan Balcıoğlu'na özel bir teşekkürde bulunarak, "Bora Başkanım, Kadıköy halkını bizleri kırmadı ve Muazzez Ersoy’u getirdi. Bora Başkan'a bizleri kırmadığı ve bu konseri gerçekleştirdiği için sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız," dedi.

Yarışmaların Sonuçları Belli Oldu

“En İyi Karpuz Yarışması” kapsamında, bölgenin en kaliteli ve lezzetli karpuz üreticileri bir araya geldi. Jüri üyeliğini Silivri Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi Aslı Uçman, Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü Yüksek Ziraat Mühendisi Kemal Yılmaz ve Ziraat Mühendisi Özkan Kartal’ın yaptığı yarışmada 50 üretici yer aldı. Yarışmada birinci olan Adem Yurtçu'ya hediyesini Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Önder Çolak, ikinci olan Levent Yalın’a Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Çepni ve üçüncü olan İlkay Karagöz’e Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik takdim etti. Çocukların katıldığı Karpuz Yeme Yarışması’nda ise birinci olan Ayaz Arslan’a Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Ender Unutan Ersözlü, ikinci olan Alperen Dovan’a Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Elif Yılmazer ve üçüncü olan Emre Gürsoy’a Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Ebru Onur ödüllerini verdi