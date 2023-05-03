13 sanatçının ortaya koyduğu eserler sanatseverleri bekliyor

İzmit’te 13 sanatçının ortaya çıkardığı 48 eser, 7 Mayıs’a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine açıldı.

İzmit Belediyesi ve Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi iş birliğiyle gerçekleşen "Hal" isimli resim sergisi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. 13 sanatçının oluşturduğu 48 eser, sanat galerisinde sergileniyor. Birbirinden değerli çalışmaların yer aldığı sergi 7 Mayıs’a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlere açık olacak. Sergi açılışına İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, resim atölyesinin kurucusu Firdevs Çalışkan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi açılışında konuşan Firdevs Çalışkan, "Sergimize katılan tüm davetlilere teşekkür ediyorum. Sergimizde 13 sanatçının 48 eseri bulunuyor. Burada sanatın içinde olmak, araştırmak, coşku ve heyecan ile üretmek için buluşan sanatçıların eserleri yer alıyor. Eserler son dönem çalışmalarından olup yağlı boya ve karışık teknik üzerinde yoğunlaşarak oluşturuldu. Aynı atölyede farkı renkler, farklı haller içinde oluşan çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak için tüm sanatseverleri 7 Mayıs’a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’ndeki sergimize bekliyoruz" dedi.