13. TransAnatolia Rally Raid, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel yarış rotasında

TransAnatolia 13. yılındaki yarış rotasını Kurtuluş Savaşı’nın izini sürerek oluşturulurken, 2 Eylül’de Milli mücadelenin başlatıldığı Samsun’dan start alacak yarış, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek.

TransAnatolia, 13. yılını Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır nitelikte unutulmaz bir rotayla karşılamaya hazırlanıyor. 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak yarışma, Amasya üzerinden 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin gerçekleştiği Sivas’a ulaşacak. Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve büyük taaruzun önemli noktası Çiğiltepe’den itibaren süvarilerimizin izinde gerçekleştirilecek etaplar ile Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek Simav’a ulaşacak. Demirci Akıncıları’nın izini takip ederek 9 Eylül’de İzmir’de tamamlanacak.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı izni, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenlenen TransAnatolia 2 bin 350 Km’lik parkuru ile Dünyanın en uzun ve en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak tanınıyor.

Yarış toplam 17 il sınırından geçecek

Samsun’dan start alacak yarışçılar, sırasıyla Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa il sınırlarından geçerek İzmir’de tamamlayacak.

Kurtuluş Savaşı ve TransAnatolia

2 Eylül’de Milli mücadelenin başlatıldığı Samsun’dan start alacak yarışta, Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya’ya yolculuk ettiği kurtuluş yolu güzergahı Amasya’ya kadar izlenecek. Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ve ilk kuruluş belgesi olan Amasya Genelgesi’nin yayınladığı gün Amasya’dan geçilecek. Tokat’ın ardından 04 Eylül’de de Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’ta olunacak. Tuz Gölü etabı ile devam eden rotada Haymana’ya varılarak dördüncü gün sonunda kamp yapılacak.

TransAnatolia’nın beşinci gününde ilk etap Frig Medeniyeti’nin tarihi başkenti Gordion Antik kenti önünden start alacak ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleşmiş olduğu, hala savaşın izlerini taşıyan alanlardan geçecek. Günün ikinci etabı ise Yazılıkaya Midas Kenti ile Ayazini arasında Frig vadisinde gerçekleşecek. Afyon’a varılmasının ardından konaklayacak olan yarışçılar altıncı gün için enerji depolayacak. 6. günün ilk etabı süvarinin izinde Büyük Taarruz’un önemli aşamalarından biri olan Çiğiltepe Savaşı’nın izlerini taşıyan Çiğiltepe Şehitliğinden başlayacak ve 5. Süvari Kolordusu’nun izini takip ederek Elvanpaşa’da sona erecek. Büyük zaferinin kazanıldığı Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi alanından start alacak. Dumlupınar etabı ile devam eden gün, Simav Gölcük Gölü Kamp alanında sona erecek. Transanatolia Ralli Raid 7. ve son gününde Demirci Akıncıları olarak bilinen milis kuvvetlerinin izinden giderek Demirci üzerinden İzmir’e ulaşılacak ve yarışın son etabı 9 Eylül etabının ardından yapılacak bitiş töreni ile sona erecek.

TransAnatolia’dan ülke tanıtımına katkı

TransAnatolia, yarışmacılara yalnızca ilgi çekici ve unutulmaz bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin eşsiz ve saklı güzelliklerini yarışmacılarla buluşturarak Türkiye’nin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Yarışmacılar, bu yıl yarış kapsamında Cumhuriyetin 100. yılı için hazırlanan Türkiye’nin en değerli tarihi rotalarını kat edecek.

TransAnatolia geçtiğimiz yıl 2 bin 500 km’lik rotasıyla 20 Ağustos’ta Hatay’dan start almış, 27 Ağustos’ta Eskişehir’de sona ermişti. Depremde çok büyük yara alan Hatay, Türk motorsporları tarihinde ilk kez bir yarışa ev sahipliği yapmış ve yarışın seramonik startı verilmişti.