13 yaşında günde bin 500 enginar soyan çocuk fenomen oldu

Burhaniye ilçesinde, pazarcılık yapan babasına yardımcı olan ortaokul öğrencisi Cesur Üzmez, enginar soyduğu görüntülerle sosyal medyada fenomen oldu. 13 yaşındaki pazarcı, "MasterChef’te bir enginar soymaya çalışıyorlar, kimse soyamıyor. MasterChef’ten teklif bekliyorum" dedi.

Burhaniye’de, pazarlarda meyve ve sebze satışı yapan babası Rami Üzmez’e yardımcı olan Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu öğrencisi Cesur Üzmez, bir arkadaşının çektiği enginar soyma görüntüleri ile sosyal medyada fenomen oldu. Sosyal medya gruplarında 10 milyon izleyiciye uluşan Üzmez, kısa zamanda tanınır oldu.

Enginar soymayı çok sevdiğini anlatan 13 yaşındaki Cesur Üzmez, “Burhaniye Şehit Ahmet Çelik Ortaokulunda okuyorum. Ben babama burada yardım ediyorum. 3 bin enginar soyduğumu iddia etmiyorum. İddia ettiğimi söylediler. Ben bin 500 tane soyuyorum, bin 500 de babam. 10 milyondan fazla izlendik abi. Ben bu işi daha büyüteceğim. 2-3 tane daha yer alacağım. Burhaniye pazarı, Balıkesir pazarı her tarafta tezgah açacağım. İstanbul ve İzmir gibi illerde de ticaret yapacağım. İşimizi büyüteceğim. Enginar soymayı çok seviyorum. Okuyorum. MasterChef’te bir enginar soymaya çalışıyorlar, kimse soyamıyor. MasterChef’ten teklif bekliyorum. Gelsinler buraya, hepsiyle yarışırım” dedi.

50 yaşındaki baba Rami Üzmez de, "13 yaşımdan beri, bizim oğlan kadarken pazardayız. Yaptığımız bu iş baba mesleği. Dedemden kalan bir meslek bize. Oğluma da öğrettik enginarcılığı. Sağ olsun o da bize şu an yardım ediyor. 30 sene oldu enginara başlayalı. Şimdi oğluma da öğrettim ama oğlan beni bayağı geçti. Çok güzel de soyuyor. İnternette bayağı tanındı, fenomen oldu. Müşterimiz çoğaldı. Allah razı olsun hepsinden. Alan da memnun, enginarı kesen de memnun" diye konuştu.