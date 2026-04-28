13 yaşındaki çocuğa direksiyonu verdi, savunması pes dedirtti

Sultanbeyli’de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde durdurulan bir otomobilin sürücü koltuğunda 13 yaşındaki çocuk çıktı. Babanın, polisleri, "Çocuğun psikolojisi bozuk" diyerek ikna etmeye çalıştığı anlar ise akıllara durgunluk verdi.

İstanbul Sultanbeyli’de gece saatlerinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, trafik kurallarını hiçe sayan bir olay pes dedirtti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde, sürücü koltuğunda 13 yaşındaki bir çocuk çıktı. Araçta yapılan incelemede yaşı küçük çocuğun babası M.Ç.’nin ise yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi. 15 yaşından küçük olan çocuğa cezai işlem uygulanmazken, araç sahibine ise 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, sadece sürücü ihlaliyle sınırlı kalmayan aracın zorunlu trafik sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı tespit edildi. Eksikleri nedeniyle araç trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.