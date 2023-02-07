13 yaşındaki Göknur Bayraktar enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş depreminin en fazla yıkıma neden olduğu illerden Hatay'da AFAD ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor.

13 yaşındaki Göknur Bayraktar enkazdan çıkarıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş depreminin en fazla yıkıma neden olduğu illerden Hatay’da AFAD ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor.

Depremin ardından Hatay’da kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi 600 evler bölgesinde yıkılan binanın enkazından 13 yaşındaki Göknur Bayraktar’ı sağ olarak çıkarmayı başardı. Enkaz altında bulunan yaralıları kurtarmak için seferber olan AFAD görevlileri enkaz altında yaralanan Göknur Bayraktar’ın yerini tespit etti. Uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan ekipler Göknur’u battaniyeye sararak enkaz altından çıkarmayı başardı.

13 yaşındaki Göknur Bayraktar enkazdan çıkarıldı
13 yaşındaki Göknur Bayraktar enkazdan çıkarıldı