13 yaşındaki kayıp kız Çanakkale'de polis tarafından bulundu

Balıkesir’in Havran ilçesinden kaybolan 13 yaşındaki kız ve kendisini kaçırdığı iddia edilen 27 yaşındaki U.K., polis operasyonuyla Çanakkale’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Havran Polis Merkezi Amirliği’ne kaybolan bir çocuk ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri, kaybolan çocuğun E.N.D. (13) olduğunu ve yanında, çeşitli suçlardan sabıkalı şüpheli U.K.’nin (25) olabileceğini tespit etti.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar sonucu, kayıp E.N.D. ve şüpheli U.K., Çanakkale’nin Kumkale köyünde yakalandı. Kız çocuğu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan U.K. polis ekipleri tarafından Edremit’e getirildi ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ailesi, kızlarının sağ salim bulunmasından dolayı emniyet güçlerine teşekkür etti.