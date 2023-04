13 yaşındaki otizm hastası Sait Can, şampiyonluğa oynuyor

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken Bursa’da yaşayan otizm hastası Sait Can, masa tenisi turnuvalarına hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl katıldığı turnuvada Bursa 3.’sü olan Sait Can, bu yılki turnuvada derece yapıp Özel Çocuklar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak istiyor.

Bursa’da yaşayan 13 yaşındaki Sait Can, atipik otizm tanısı konulmasının ardından geçmişte sporcu olan annesi tarafından spora yönlendirildi. Bursa’da Yıldırım Belediye’nin özel çocuklar için hizmet verdiği eğitim programında Sait’in masa tenisine yeteneği olduğu ortaya çıktı. Turnuvalara bir buçuk ay kalmasına rağmen sıkı bir antrenman yapan Sait, girdiği yarışmaların Bursa 3.’sü oldu. Kısa sürede kazandığı başarıların ardından göz dolduran Sait Can, bu yıl nisan ayında yapılacak turnuvalara hazırlanıyor. Çok iyi hazırlandığını ve kimsenin onu yenemeyeceğini söyleyen Sait özgüveniyle rakiplerine şimdiden korku salıyor. Sait Can turnuvada derece yapması halinde Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Sporcu anne spora teşvik etti

Çok zorlu süreçten geçtiklerini belirten Sait Can’ın annesi Özlem Can, ilk başlarda kendisinin evde eğitim verdiğini söyledi. İnternetten ilk olarak kendi öğrenip daha sonra çocuğuna öğreten anne daha profesyonel destek alması için Yıldırım Belediyesi’nin özel çocuklar için açtığı sınıfa kaydettirdi. Sait’in burada potansiyeli arttığını söyleyen anne Özlem Can, “Sait 2 yaşındayken bir gerileme fark ettik. Kelimeler çoğalacağına eksildi, hareketler artacağına geriledi. İlk başta çok telaşlandık, ama takip ettik. Daha da kötüye gidince psikoloğa danıştık ve atipik otizm tanısı aldık. Her aile gibi bu süreci kabullenemedik. Bir umuttur diye rapor almadık. Daha sonra OÇEM’deki eğitimcilerle başladık. Oradaki öğretmenlerin bana öğrettiğini ben gün de yaklaşık 6 saat göstererek ilerledik. Sonrasında oradaki bir eğitimcimiz spora yönlendirilmesinin daha iyi olacağını söyledi. Zaten ben de sporcuyum, evlenmeden önce sporla ilgileniyordum. Sporla çok çok daha yol kat ettik. Rapor aldıktan sonra spor merkezlerine yönlendirildik. Dikkati topladığı ve beynin iki tarafını da kullandırdığı için masa tenisini önerdiler. Araya pandemi girince ben kendim eve masa tenisi takımı alıp kendi imkanlarımla gösterdim. Ardından Yıldırım Belediyesi’nin özel çocuklar için spor eğitimi verildiğini öğrendik ve buraya geldik. Buradaki eğitim çok daha fark etti. Biz ebeveynler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bir uzman değiliz sonuçta. Buradaki eğitimler ve eğitmenlerin donanımlı olması bizleri de çok rahatlattı. Sonuçta biz her ne kadar kendi imkanlarımızla eğitim vermeye çalışsak ta her alanda profesyonel olamıyoruz. Buradaki öğretmenleri çok değerli buluyorum. Yaptıkları iş hem dünyalık hem ahretlik. Bizlere verdiği desteklerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Sait’in masa tenisi branşında yeteneği var”

Yıldırım Belediyesi bünyesinde Sait ile beraber birçok özel çocuğun antrenörlüğünü yapan Özel Eğitim Antrenörü Mehmet Özmen, “Sait’le yaklaşık bir buçuk sene önce eğitimlere başladık. İlk geldiğinde psikomotor anlamında çok eksiği olmayan ancak öğrendiği beceriler açısından çok ta fazla bildiği bir şey yoktu. Biz yavaş yavaş verdiğimiz eğitimlerle Sait’i belli bir düzeye getirdik. Daha sonra Sait’in masa tenisi branşında yeteneği olduğunu keşfettik ve şu anda da branşta ilerlemeleri kaydediyoruz” dedi.

Sait bu sene şampiyonluğu hedefliyor

Bu sene derece yapması halinde Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacağını söyleyen Mehmet Özmen, “Geçen sene Sait’le çok kısa bir süre çalıştığımız Özel Çocuklar Masa Tenisi Bursa İl Şampiyonası’nda Bursa 3.’sü olduk. Bu sene yaklaşık bir sene kadar bir hazırlığımız oldu ve Sait’le ciddi anlamda gelişmeler kat ettik. Bu sene Bursa’da şampiyonluk hedefimiz var. Eğer derece yaparsak Türkiye Şampiyonası’nda şehrimizi ve kulübümüzü Sait temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Her gün onlarca özel çocuk eğitim alıyor

Özel çocukların bu tür desteklere ihtiyacı olduğunu ve Bursa’da yerel yönetimlerden yalnızca Yıldırım Belediyesi’nin böyle bir hizmet verdiğini söyleyen Özmen, “Biz Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde özel çocuklarla çalışıyoruz. Özel çocuktan kastımız, fiziksel, işitsel ve görsel kaybı olamayan çocuklarla yani özel gereksinimi olan birçok çocuklarla çalışabiliyoruz. Buraya gelen çocuklara önce bir test yapıyoruz, bu testler çerçevesinde çocuklarımızın eksik olan noktalarını belirliyoruz. Bununla beraber çocuklarımıza birebir eğitimler vererek eksik olan noktalarını gideriyoruz” dedi.