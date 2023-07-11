13. yüzyılın geleneği bu müzede yaşatılıyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi tanıtmak, Mevlevi kültürünü yaşatmak ve yaymak amacı ile 2008 yılında Kocaeli’de kurulan müze, dönemin mistik havasını yansıtıyor. Balmumu heykelleri, kıyafetlerin yer aldığı müzeyi her yıl 10 bin kişi ziyaret ediyor.

Kocaeli Seka Kültür alanında 2008 yılında kurulan müze de Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mevlevilik anlatılıyor. Dönemin mistik havasını yansıtan, otantik tarzda tanzim ve tefrişi yapılan müzede, balmumu heykeller, kıyafetler, bilgiler yer alıyor. Müzeye girenler kendini o dönemdeymiş gibi hissederken, bir yıl içerisinde müzeyi 10 bin kişi ziyaret etti. İki bölümden oluşan Mevlevi Evi’nin ilk bölümü müze olarak dizayn edilirken ikinci bölümü ise sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen tasavvuf, musiki geceleri gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Mevlevi Evi, haftanın 5 günü ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Müze iki bölümden oluşmaktadır"

Mevlevi Evi’nin ne zaman açıldığıyla ilgili bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’nde görevli Arkeolog Salim Saraç, "Seka zamanında burası lojman olarak kullanılmaktaydı. Seka kapandıktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen bu alana kültür alanı kompleksi oluşturuldu. Bu kültür kompleksinin ilk etaplarından birisi de Mevlevi müzesidir. 2008 yılında yapılan restorasyonla Mevla Kültür Evi faaliyete geçmiştir. Müzemiz iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Mevlana ve Mevlevilik ile ilgili bilgiler yer almakta. İkinci bölümde ise sivil toplum kuruluşlarının bilim, sanat ve sohbetlerini yapacağı kütüphane tarzı bir bölüm bulunmaktadır. Hafta içi 08.30-17.00 arası alanımız rehber vasıtasıyla ücretsiz gezilmektedir" diye konuştu.

"Müzemizin giriş kısmında canlandırma bal mumu heykeller bulunmaktadır"

Müzede yer alan eşyalarla ilgili konuşan Saraç, "Müzemizde Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Mevlevilik tarikatının akımı, Mevlevilerin Şeb-i Arus törenlerinde düzenlediği ayinlerle ilgili bilgiler, özellikle Mevlevi müritlerinin hat, tezhip ve ebru sanatıyla ilgili yaptığı çalışmalar, giyim kuşamları, çalgıları yer almaktadır. Müzemizin giriş kısmında canlandırma bal mumu heykeller bulunmaktadır. Bu balmumu heykellerin üzerinde bulunan kıyafetler Mevlevi müritlerinin Şeb-i Arus törenlerinde giydiği giysiler örnek alınarak yapılmıştır. Şeb-i Arus törenindeki canlandırma müzemizde yer almaktadır. Müzemizdeki özellikle Mevlevilere ait giyim kuşam malzemeleri ve kullandıkları eşyalar dönem özellikleri dikkate alınıp bire bir replikaları sergilenmektedir. Müzemizi yılda 10 bin kişi ziyaret etmektedir. Şehir ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz de oluyor. Koleksiyon olarak 50’ye yakın Mevlevilikle ilgili giyim kuşam malzemesi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.