Bilecik’te bulunan bir okulda 130 öğrenciye ‘Gıda Güvenirliği ve İsrafı’ eğitimi verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince Vezirhan İlköğretim Okulunda 130 öğrenciye ‘Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı’ konularında eğitim verildi. Öğrencilere güvenilir gıda, genel hijyen, gıda hijyeni, mikroplar ve bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi, belirtileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar gibi konularda bilgilendirme yapıldığını anlatan ekiplerce; gıdalarda oluşabilecek riskler, bu risklerin bulaşma şekilleri ve önleme tedbirleri, gıdaları saklama şartları, alışverişte, okul kantin ve yemekhanelerinde, beslenme çantalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik nedir, nasıl yapılır, ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkamalıyız, Alo 174 Gıda Hattı, israf nedir, nasıl oluşur, israfı önlemek için alınacak tedbirler konularında sunum yapıldı. Sunum sonunda soru cevaplarla katılım sağlanarak eğitimin öğrenciler üzerindeki etkileri belirlendi.