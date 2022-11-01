1300 rakımlı Hasan Dağı yamaç paraşütü tutkunlarının mekânı oldu

Çengeller köyünde bulunan ve kuş uçuşu 50 kilometreye varan mesafede havada kalma imkânı sunan bin 300 rakımlı Hasan Dağı, termik akışı ve eşsiz doğasıyla yamaç paraşütçülerin ilgi odağı oldu.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yamaç paraşütü meraklılarının yıllardır mesken tuttuğu bin 300 metre yüksekliğe sahip Hasan Dağı, Bursa, Kütahya, Ankara, Afyonkarahisar, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Eskişehir gibi çevre illerden gelen yamaç paraşütçüye ilgi odağı oluyor. Çengeller köyüne 6 kilometre uzaklıktaki Hasan Dağı’nda bu yıl ilki düzenlenen ’Havacılık ve Yamaç Paraşütü’ festivali düzenlendi. Gölpazarı Belediyesi destekleriyle düzenlenen festivale birçok ilden yamaç paraşütçüsü katılırken, 60 paraşüt sporcusu, 600 metreye kadar yükselip, uçuş yaptı.

"Termik yükselme için de uygun bir yer. İniş alanı da çok güzel"

Afyonkarahisar’dan etkinliğe katılan Ozan Ceylan, "İlk sorti uçuşumu biraz önce yaptım. Burası take-offtu çok güzel, kalkış için çok uygun. Termik yükselme için de uygun bir yer. İniş alanı da çok güzel. Yaklaşık 60’a yakın pilot gördüm ben çevre illerden. İnşallah bundan sonra da devamı gelir" dedi.

"Gençlerimizin de eğitim alıp bu sporla uğraşmalarını istiyoruz"

Nedim Küçük ise, yamaç paraşütü pilotu olduğunu, 10 yıldan beri Hasan Dağı’na uçuşa geldiklerini anlatarak, "Bölgenin gençlerine aynı zamanda meslek teşkil etsin, havacılığı sevsinler diye buraya kamp alanı yaptım. Bu kampın burada olması dolayısıyla bu sene Gölpazarı Belediyemizin desteği ile ilk festivalimizi gerçekleştirdik. Oldukça güzel ve hareketli geçti. Belediye başkanımız bunun bir ilk olduğunu ve bunun devamının geleceği konusunda bize taahhütlerde bulundu, ümitlendirdi. Bütün yamaç paraşütü sevenleri buraya bekliyoruz. Gençlerimizin de eğitim alıp bu sporla uğraşmalarını istiyor ve bekliyoruz. Burası çok güzel bir alan. Doğayla baş başa. Gökçeler ve Hasan Dağı bu bölge açık söyleyeyim, görülmesi ve yaşanması gereken heyecanlara gebe. Hepinizi bekliyorum. Bu güzellikte birlikte uçalım" dedi.

Öte yandan 3 gün süren etkinlikte profesyonel ekstrem sporcuların yanı sıra çevre illerden birçok turist aktiviteleri izlemek ve eğlenmek için kamplarını kurarak bu heyecana ortak oldu. Etkinlikte, tandem paraşüt uçuşunun yanı sıra İnsansız Hava Araçları (İHA) tanıtımları, paramotor, İHA simülasyon gösterileri ve çeşitli aktiviteler renkli görüntülere sahne oldu.