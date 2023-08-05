1308 Osmaneli Belediyespor'da hedef BAL

Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden ve altyapıya verdiği desteği takdir toplayan 1308 Osmaneli Belediyespor’da hedef Bölgesel Amatör Lig (BAL).

1308 Osmaneli Belediyespor 2023-2024 futbol sezonu öncesi teknik kadrosunu oluştururken, bundan sonra oyuncu transferlerine yoğunluk verileceği öğrenildi. Osmaneli Belediye Başkanı aynı zamanda kulübün fahri başkanı Münür Şahin, 2 yıldır takımı emanet ettikleri Hakan Varnalı’na hizmetleri ve büyük katkıları için teşekkür ederek, "Bizler geçen yıl amatör ligde kendi yağımızla kavrulan bir takım yaptık. Bu yıl ilk olarak teknik heyetimizi değişliklere giderek, hedeflerimiz büyüttük. A takım başına teknik sorumlu olarak Recep Balaban, antrenör Tarık Can Turgut, kaleci antrenörü Uğur Avkan, Tarık Can Turgut ile Nuh Mazlum, altyapı teknik sorumlu Çağlar Bozkıran ve idari ve sportif işler yöneticisi Mete Aktemur’u getirdik. Bu sezon iyi bir kadro yaparak, BAL’a çıkmak mücadele edeceğiz" dedi.