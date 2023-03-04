1308 Osmaneli Belediyespor şampiyonluğunu garantiledi

1308 Osmaneli Belediyespor futbol takımı Bilecik U-18 Liginde şampiyonluğu garantiledi.

Bugüne kadar oynadığı tüm maçları kazanan 1308 Osmaneli Belediye Spor U-18 futbol takımı, lig bitimine iki hafta kala Bozüyük Güneşspor takımını 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin oyuncuların her biriyle ay ayrı gurur duyduğunu belirterek, “Bilecik ilini Türkiye Şampiyonasında temsil edecek takımımızı kutluyor, grup maçlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.