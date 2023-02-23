131 saat sonra kurtarılan Asya, ağlayınca fark edilmiş

Hatay'da depremden 131 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Asya'nın ağlayınca madenciler tarafından fark edilerek enkazdan çıkartıldığı ortaya çıktı.

131 saat sonra kurtarılan Asya, ağlayınca fark edilmiş
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Hatay’da depremden 131 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Asya’nın ağlayınca madenciler tarafından fark edilerek enkazdan çıkartıldığı ortaya çıktı.

6 Şubat günü meydana gelen deprem felaketinin 131’inci saatinde Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Asya’nın ağlamasıyla madenciler tarafından fark edildiği ortaya çıktı. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde 4 yıllık maden işçisi 32 yaşındaki İlker Aksakal enkaz altındaki bebeği zayıf olması üzerine aşağı sarkıtılarak bebeği bulunduğu yerden kurtardı. O anlar ise maden işçileri tarafından cep telefonuna kaydedildi. İki saatlik çalışmayla açılan delikten kurtarılan Asya, sağlık ekiplerine teslim edildi.

131 saat sonra kurtarılan Asya, ağlayınca fark edilmiş
131 saat sonra kurtarılan Asya, ağlayınca fark edilmiş