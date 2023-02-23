131 saat sonra kurtarılan Asya, ağlayınca fark edilmiş

Hatay’da depremden 131 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Asya’nın ağlayınca madenciler tarafından fark edilerek enkazdan çıkartıldığı ortaya çıktı.

6 Şubat günü meydana gelen deprem felaketinin 131’inci saatinde Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Asya’nın ağlamasıyla madenciler tarafından fark edildiği ortaya çıktı. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde 4 yıllık maden işçisi 32 yaşındaki İlker Aksakal enkaz altındaki bebeği zayıf olması üzerine aşağı sarkıtılarak bebeği bulunduğu yerden kurtardı. O anlar ise maden işçileri tarafından cep telefonuna kaydedildi. İki saatlik çalışmayla açılan delikten kurtarılan Asya, sağlık ekiplerine teslim edildi.