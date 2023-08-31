1326 Bursa'sı Hisar'da ortaya çıkıyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar bölgesinde hayata geçirdiği “Yaşayan Tarih Hisar İçi” projesi ile 6 Nisan 1326 yılında fethedilen eski Bursa’yı ortaya çıkarıyor. Tarihi aksta birçok projenin aynı anda devam ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Eski Bursa” olarak bilinen Hisar bölgesinde 1326 yılında fethedilen Bursa’yı adım adım ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Bursa’nın ilk yerleşim yeri olan Hisar İçi’nin yaşayan bir tarih olarak korunup yaşatılması, özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması hedefiyle Osmangazi Belediyesi tarafından devam eden ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesinde büyük mesafe kat edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 medeniyetin izlerini taşıyan tarihi bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de katıldığı programla basın mensuplarına yerinde anlattı.

Yaşayan Tarih Hisar İçi projesinin ilk adımı olan Oruçbey Caddesi’nde yapılan çalışmaların en güzel örneklerinden biri olan Kaleiçi Otel’de gerçekleştirilen sunumda basın mensuplarına bilgi veren Başkan Dündar, tarihi sokağın zemin kaplamasının yapıldığını ve 28 binada cephe yenileme çalışması gerçekleştirildiğini kaydetti. Başkan Dündar, “Oruçbey Hamamı ve Türbesi’nin de içerisinde olduğu caddede, cephe sağlıklaştırma ile birlikte zemin kaplaması, altyapı çalışmaları ve elektrik hatlarının düzenlemeleri yapıldı. Çalımalar sonunda özensiz sokak görüntüsü ortadan kaldırılarak yaşayanların kendini ayrıcalıklı hissedeceği özgün bir doku ortaya çıktı. Çalışmalar 2019 yılında tamamlandı. Cephe sağlıklaştırma ve zemin çalışmaları ile tarihi sokak eski hüviyetine kavuştu” dedi.

Açık hava müzesi çok yakında

Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’ya vizyon katan projelerin yanında tarihi, doğası, modern kimliği ile şehrimizi geleceğe taşıyacak projeleri de hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Dündar, “Bu çerçevede; tarihi miras çalışmalarımızla Türkiye’ye örnek olmuş bir belediye olarak ilçemizdeki tarihi eserleri bir bir aslına uygun şekilde yenileyip ayağa kaldırıyoruz. Osmanlı’nın kuruluşuna başkentlik yapmış şehrimizde, 567 rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışması yaptık. Üç medeniyetin derin izlerini taşıyan Bursa’nın tarihi zenginliğini iki müze ile taçlandırdık. Bursa’nın fetih gününe kalıcı hafıza oluşturan dünyanın tam panoramik en büyük müzesi, ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi ile köklü tarihimize ve kültürümüze can veren bir eser ortaya koyduk. Ayrıca müze, ana tema canlandırma salonunun yanı sıra içerisinde yer alan sosyal ve aktivite alanları ile büyük ilgi gören ve hayranlık uyandıran bir eser oldu. ‘Yaşayan Tarih Hisariçi’ projemiz çerçevesinde Hisar Arkeopark kazıları, bölgenin tarihi kimliğini canlandıran önemli bir çalışma olarak devam ediyor. Ortaya çıkarılan Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntıları ile proje tamamlandığında bölge, açık hava müzesine dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Hisar buluşmaları çalışmalara yön verdi

Tarihte üç medeniyete başkentlik yapmış Hisar bölgesindeki ‘Eski Şehir’ misyonunu günümüze entegre ederek, bu bölgeyi yeniden hak ettiği değere kavuşturduklarını anlatan Dündar, “Bu hedefle Hisar’ın mevcut fonksiyonlarının iyileştirilmesi, tarihi dokusunun ortaya çıkartılması, eğitim, sosyo kültürel, günlük yaşam yapısının iyileştirilmesi, Hisar’ın misyonunun canlandırılması, bölgenin ayağa kalması gibi birçok faktörü bir arada değerlendirdik. Bu hedefle mimarların, şehir plancılarının, sanat tarihçilerinin ve bölge halkının, katıldığı uzun soluklu çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda belirlediğimiz strateji istikametinde bir yol haritası oluşturduk ve tüm paydaşlarımız ile birlikte bunu hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Sunum sonrasında Hisar Kaleiçi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Aydın, Bursa’nın tanıtımına ve kültür turizmine yaptığı katkılardan dolayı Başkan Dündar, teşekkür belgesi verdi.

Filiboz Mescidi gün yüzüne çıktı

Başkan Dündar, daha sonra basın mensuplarıyla tarihi sokaklarda yürüyerek inşaat çalışmaları tamamlanan Filiboz Mescidi’ne geçti. Bursa’nın kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup yöneticilik yapan Bizanslı Philippos’un (Filiboz) oğlu Hayrettin’e ait olan tarihi mescidi gün yüzüne çıkarttıkları bilgisini veren Dündar, “Kamulaştırılarak elde edilen toplam 2 bin 800 metrekarelik alan üzerinde yeniden inşa edilen tarihi mescidin rekonstrüksiyon projesi, Sanat Tarihi ve Restitüsyon Raporu istikametinde hazırlandı. 70 metrekare alan üzerinde aslına uygun şekilde inşa edilen tarihi mescidin kaba inşaatı tamamlanırken ince işçilikleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan tarihi mescit, Hisar bölgesindeki tarihi dokunun bir parçası olacak” ifadelerini kullandı.

Arkeopark 3 dönemin izlerini taşıyor

Daha sonra aynı bölgedeki Arkeopark kazı alanına geçen Başkan Dündar ve beraberindekileri, burada geleneksel okçular karşıladı. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntıları, Hisar Arkeopark adıyla müzeleştireceklerini kaydeden Başkan Dündar, “Çalışmalarda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait su dağıtım sistemleri, Roma dönemine ait tuğla zeminler ve yollar ortaya çıkarıldı. Çıkan kalıntıların da rölöve çizimleri yapılarak Koruma Bölge Kurulu’na sunuldu ve kabul edildi. Şimdi de kalıntıların restorasyonu çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışma tamamlandığında bölge, ortaya çıkartılan taşınır ve taşınmaz eserlerin sergilendiği bir açık hava müzesi olacak. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ndeki sanal ortam burada canlı bir şekilde görülmüş olacak” dedi.

Başkan Dündar, tarihi akstaki inceleme gezisinde son olarak Üftade Türbesi çevresindeki kamulaştırma ve uygulama çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. 25 Mart 2021 tarihinde; Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak Uğur Apartmanı’nın bahçesinde yaşanan toprak kayması sonucu, bölgedeki apartman ve iş merkezlerinin zarar gördüğünü hatırlatan Dündar, “Bölgede gerçekleştirdiğimiz jeolojik-jeoteknik etüt çalışmalarının ardından can güvenliği için yaşamanın son derece tehlikeli olduğu tespit edilen 98 mesken, 141 iş yeri olmak üzere toplam 239 bağımsız bölümün kamulaştırılması için meclis kararı aldık. Şehrin tarihini yapısı yeniden gün yüzüne çıkarmak için yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tarihi doku ve sur duvarlarını ortaya çıkaracak şekilde projelendirme çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.