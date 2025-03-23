14 Bin TL'lik Promosyon Cebinizde Sandınız Ama… İşte Bankaların Küçük Harflerle Yazdığı Şartlar!

Emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar arasında promosyon yarışı adeta alev aldı. İş Bankası’nın 14 bin TL’ye varan promosyon teklifi, Akbank, Garanti BBVA, ING Bank, Denizbank ve VakıfBank gibi dev bankaların da kampanyalarını yeniden güncellemesine neden oldu.

Ancak birçok emekli için bu yüksek promosyonlar ilk bakışta cazip görünse de, işin aslı sözleşme detaylarında gizli. Bankalar, bu rakamlara ulaşabilmek için emeklilerden bazı ek şartları yerine getirmelerini istiyor. Bunların başında:

Otomatik fatura ödeme talimatı

Belirli tutarda kredi kartı harcaması

Ek mevduat hesabı açma zorunluluğu gibi koşullar yer alıyor.

Üstelik, maaşlarında icra veya nafaka kesintisi olan emeklilerin alacakları promosyon tutarı daha düşük olabiliyor. Bankaya kredi borcu olan emeklilerin ise maaş taşıma işlemi, imzaladıkları önceki promosyon sözleşmesine göre değişiklik gösterebiliyor.

Maaş Nasıl Taşınıyor?

Maaşını taşımak isteyen emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden SGK Banka Değişikliği sayfasına girerek işlemi kolayca başlatabiliyor. Alternatif olarak, doğrudan banka şubelerine başvurarak hem promosyon iptali hem de yeni başvuru yapılabiliyor.

Ancak uzmanlar, bu süreçte sözleşme şartlarının ince elenip sık dokunması gerektiğini vurguluyor. Zira promosyon cazibesiyle imzalanan sözleşmeler, sonrasında cayma durumunda cezai yaptırımlar içerebiliyor.

Sonuç Olarak:

14 bin TL’lik promosyon cazibesine kapılmadan önce, her bankanın küçük puntolarla yazdığı detayları mutlaka okuyun. Unutmayın, bazen yüksek tekliflerin ardında sizi bağlayacak birçok şart gizli olabilir.