14 kişinin öldüğü Pamukoğlu Sitesi'nin inşat mühendisi Afyonkarahisar'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkılan ve ağır hasar gören binalara ilişkin başlatılan soruşturmada, şu ana kadar 14 kişinin ölü olarak çıkarıldığı Pamukoğlu Sitesi’nin inşaat mühendisi Afyonkarahisar’da yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde şu ana kadar 14 kişinin ölü olarak çıkarıldığı Pamukoğlu Sitesi’nin yapılan ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğu, donat işçiliğinin kullanıldığı, donat işçiliğinin de çok kötü olduğu açıklandı. Açık tespitlere istinaden binanın ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen inşaat mühendisi A.G., Afyonkarahisar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. A.G., ekipler tarafından Gaziantep’e sevk edildi.