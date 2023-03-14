14 Mart'a BUÜ'de buruk kutlama

14 Mart Tıp Bayramı yaşanan büyük afetin etkisi altında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) kutlandı. Depremde hayatını kaybeden hekimler ve sağlık mensuplarının üzüntüsü programa damga vurdu.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Bursa Tabip Odası’nın birlikte organize ettiği 14 Mart Tıp Bayramı, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli büyük depremde hayatını kaydeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yaşanan felaketten herkesin sorumluluk duygusu ile dersler çıkarması temennisinde bulundu. Hali hazırda bölgedeki yaraların sarılması adına çok sayıda hekimin ve sağlık personelinin görev yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Depremden etkilenen illerimizde görev yapan sağlık ordumuza da kolaylıklar diliyorum. 14 Mart vesilesiyle buruk da olsa hepsinin bayramını kutluyorum. Zor süreçlerden geçiyoruz. Ancak mevcut şartlarda ne yapılması gerekiyorsa, yerine getirilmesi için uğraşıyoruz. Hekimlik hem önemli hem de direk insana dokunan bir meslek dalı. Bu anlamda son derece şerefli bir meslek olduğuna inanıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu özel gün vesilesiyle de tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise, 14 Mart Tıp Bayramı’nın Türkiye’deki modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kutlandığına işaret etti. Zaman içerisinde ülkenin geçtiği tüm buhranlı dönemlerde hekimlerin sorumluluklar almaktan asla çekinmediğini vurguladı. Hekimliğin sadece fen bilimlerini içeren bir meslek dalı olmadığının altını çizen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Hekimlik bir sanat, hekimlik bir zanaattır. Hekimlerimizin üzerine düşen tüm görevleri bugüne kadar gerek ülkemizde olsun gerekse de dünyada olsun yerine getirmişlerdir. Pandemi döneminde yine sağlık çalışanlarımız en ağır yükü üstlenmiş, şehitler vermiş ve yine de yakınmamıştır. Sürecin en iyi şekilde geride bırakılmasına vesile olmuşlardır. Deprem sürecinde de bölgeye ilk koşanlar arasında meslektaşlarımız bulunmaktadır. Hali hazırda bölgede görev yapmaya da büyük bir fedakârlık içerisinde devam etmektedirler. Her birine müteşekkir olduğumuzu iletiyor, görevlerinde kolaylıklar diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Törende Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, İntörn Doktor Edibe Ceylan da kısa birer konuşma gerçekleştirdi. Program, BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Murat Civaner’in ’14 Mart Tıp Öğrencilerinindir!’ konulu sunumu ile devam etti.