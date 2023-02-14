14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

Kayseri’de çiçekçilik işi ile uğraşan bir esnaf, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde elde ettiği geliri depremzede ailelere bağışladı.

Kayseri’de çiçekçilik işi ile uğraşan Berat Beytullah Coşkun, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde elde ettiği geliri Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 depremden etkilenen depremzede vatandaşlara bağışladı. En çok iş yaptıkları günün 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu ve bu nedenle 14 Şubat’ta elde ettikleri geliri depremzedelere bağışlayacaklarını söyleyen Çiçekçi Berat Beytullah Coşkun, “Bugün 14 Şubat bizim en yoğun günümüz. Ülkemiz için çok ağır bir deprem geçirdik. Öncelikle yaralılarımıza geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Ülkemizin cümleten başı sağ olsun. Bizim çiçekçi olarak en yoğun olduğumuz gün 14 Şubat Sevgililer Günü’dür. Bizde 14 Şubat’ta gelirlerimizi depremzede ailelere bağışlamak istiyoruz. Kampanyamızdan çerçevesinde bugün gelen bütün gelirlerimizi depremzede ailelere bağışlıyoruz. Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun” şeklinde konuştu.