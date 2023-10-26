14. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nda geleceğin tasarımcıları ödüllendirildi

Ticaret Bakanlığı koordinesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliği ile Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nce düzenlenen 14. “Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Bin 48 tasarım ile başvuruda bulunulan yarışmada 33 tasarımcı ödüllendirildi.

Akademisyenler ve profesyonel tasarımcılar, ön lisans-lisans öğrencileri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ev, ofis, mutfak-banyo ve akıllı mobilyalar kategorilerinde başvurduğu “Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın ödül töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Geleceğin tasarımcılarını üretici çözümlere teşvik etmek amacını güden Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi’nde İstanbul Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Selva Yıldız, “Functional Shower” (Fonksiyonel Duş) isimli projesi ile “Mutfak ve Banyo Mobilyaları” teması altında Öz-Tem Orman Altın Ödülü’nün kazananı oldu.