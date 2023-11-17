14. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri finalistleri açıklandı

TRT tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin finalistleri belli oldu. "Uluslararası Profesyonel Kategori", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Ulusal Öğrenci Kategorisi" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere toplamda 4 kategoride ödül kazanan belgeseller, etkinlikte sahiplerini bulacak.

Cumhuriyetin 100. yılından esinlenerek düzenlenen yarışmada, "Köklü izler, güçlü hikayeler" temasıyla toplamda 12 projeye ödül verilecek. Ayrıca Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla "100. Yıl Özel Ödülü" de sahibini bulacak.

Beykent Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ayaz Secgil’in "Dünden Bugüne Hababam" adlı belgesel projesi, "Ulusal Öğrenci Kategorisi"nde finalist olma başarısını elde etti. Türkiye ve dünya genelinde belgesel iklimine katkı sağlayan profesyonel ve amatör belgeselcilere destek sunan etkinlik, 4 gün boyunca ödül kazanan belgesel filmleri izleyicilerle buluşturacak.