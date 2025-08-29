14’üncü Karpuz Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Karpuz Festivali çeşitli etkinlikler ve konserle gerçekleştirildi. En İyi Karpuz Yarışması’nın ve Irmak Arıcı konserinin gerçekleştiği festivalde unutulmaz anlar yaşandı. En İyi Karpuz yarışmasında, birinci Enis Yıldız, ikinci Bülent Alkan üçüncü ise Ercan Kaya oldu.

Yarışmada kazananlara ödüllerini, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, Belediye Meclis Üyesi Önder Çolak, Kadıköy Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik takdim etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Sadece karpuzun değil emeğin ve üretimin de festivalini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“İstanbul’un, hatta Türkiye’nin en lezzetli, en bereketli karpuzunun yetiştiği bu topraklarda, bu güzel gecede sizlerle birlikte olmanın tarifsiz gururunu yaşıyorum. Burada sadece Kadıköy’ün karpuzunun değil; emeğin, üretimin, alın terinin, dayanışmanın festivalini gerçekleştiriyoruz. Şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum: Sizlerin yüzündeki gülümseme, bu meydandaki enerji, bu festivalin coşkusu bana hep şunu hatırlatıyor: Silivri birlikte güzel!”

“Bu festivaller bu ürünleri ekonomik bir güce dönüştürmemize katkı sağlıyor”

Yoğurt Festivali’nden Börek Festivali’ne, Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nden Değirmenköy Domates Festivali’ne kadar birçok etkinliği coşkuyla yaptıklarını hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Bugün de Kadıköy’ümüzün Karpuz Festivali’ni kutluyoruz. Bu festivaller; ürünlerimizi tanıtmakla kalmıyor, tarımsal değerlerimizi korumamıza, çiftçimizin emeğinin kıymetini artırmamıza ve bu ürünleri ekonomik bir güce dönüştürmemize katkı sağlıyor” dedi.

Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözlerini hatırlatarak, festival geleneğini gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade etti.

Başkan Balcıoğlu: Biz, korkuya değil umuda teslim olan bir milletiz

Ağustos ayının Türk milleti için zaferi simgelediğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Ağustos, 1071’de Alparslan ile Anadolu’yu vatan yapan iradenin, Mustafa Kemal Atatürk ile ‘gitmiyoruz’ diyerek Cumhuriyet’i kuran kararlılığın ayıdır. İşte bu yüzden, bugün burada kardeşçe, özgürce bir arada olmamızın anlamı çok büyüktür. Şunu kimse aklından çıkarmasın: Biz sadece bayrağa teslim oluruz, ezan sesine teslim oluruz, Cumhuriyet’e teslim oluruz. Ama baskıya, korkuya asla teslim olmayız! Çünkü biz, korkuya değil umuda teslim olan bir milletiz! Çünkü bizim yanımızda aydınlık gençlerimiz, annelerimiz, Silivri’mizin güzel insanları var. En önemlisi bizim yolumuzu aydınlatan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk var.”

Başkan Balcıoğlu, “Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun” diyerek ilk muhtar Mehmet Ünlüer’den, Mehmet Yeniçiftlik’e kadar herkese teşekkürlerini iletti.

Başkan Balcıoğlu, ayrıca herkesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kortejine ve konsere davet etti.