14'üncü Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı gerçekleştiriliyor

“14’üncü Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı” 3-8 Aralık arasında Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Karşılıklı heyetlerin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Karargâhında icra edilen toplantıya iki ülkenin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanları Koramiral İbrahim Özdem Koçer ve Koramiral Dong Gil Kang başkanlık etti.

Karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi ve tarihî dostluğumuzun pekiştirilmesi için önemli bir fırsat teşkil eden toplantı öncesinde konuk heyet, Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’na ve Anıtkabir’e çelenk sundu. Heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu da ziyaret etti.