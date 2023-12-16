14 yaşındaki köpeğin tümör ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı

Bilecik’te rahim ağzında oluşan tümör olan 14 yaşındaki ’Pamuk’un ameliyatı başarı ile sonuçlandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sokak hayvanı olan 14 yaşındaki ’Pamuk’ Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hastanesi’nde yapılan başarı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Barınak yetkileri sokak hayvanı olan Pamuk’un çok acı çektiğini ve rahim ağzında 3 ayrı bölgede bulunan tümör ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldığı, tümör ameliyatı başarılı bir 3 parça olarak çıkarıldığı söylediler.

Öte yandan anestezinin etkisinden çıkan Pamuk’un keyfinin yerinde olduğum görüldü.