14 yeni ulaşım projesi ile Ümraniye'de trafik sorunu tarihe karışıyor

Ümraniye Belediyesi, ilçede artan nüfus ve araç yoğunluğu sebebiyle ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözmek için 14 yeni ulaşım projesi geliştirdi. Ulaşım Master Planı çerçevesinde hazırlanan 14 proje ile Ümraniye’deki trafik yoğunluğunun yüzde 30 azaltılması planlanıyor.

Ümraniye Belediyesi, ilçede yaptığı bin 330 araçlık 3 otoparkın ardından 2 yeni otopark daha yaparak caddelerdeki araç yoğunluğunu azaltmayı planlıyor. Aynı zamanda ilçe genelinde yapılan asfalt, kaldırım, yeni yollar ve yeni taksi duraklarıyla ulaşımı konforlu ve güvenli hale getirebilmek için yeni projeler üretmeye devam ediyor.

Yeni yollarla Ümraniye’de ulaşım rahatlayacak

Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan Ulaşım Master Planı ile özellikle pik saatlerde kilitlenme noktasına gelen trafiğin akıcı hale gelmesi hedefleniyor. Ulaşım Master Planı ile Ümraniye’de tamamlanan, devam eden ve planlanan 14 proje: Küçüksu Caddesi-Çamlık Kavşağı bağlantı yolu projesi, Baraj Yolu-Hat Boyu Bulvarı battı-çıktı projesi, E-80 yan yol ve Şenol Güneş Bulvarı yol genişletme projesi, 3001 Cadde-O4 bağlantı projesi, Saray Mahallesi K9 Kavşağı’na çıkış yolu bağlantı projesi, E-80-Turgut Özal Bulvarı bağlantı projesi, E-80-Varan Caddesi bağlantı projesi, Mirkelam Tesisleri Kavşak projesi, Küçüksu Caddesi trafik sirkülasyon projesi, Alemdağ ve Petrol Yolu Caddeleri trafik sirkülasyon projesi, Tantavi Mahallesi Şile Otoyolu yan yol çıkış projesi. Atatürk Mahallesi ve çevresi trafik sirkülasyon projesi tamamlanırken, Trabzon Park Millet Bahçesi bağlantı yolu ile Dudullu Meydan ve Trafik Düzenleme projesinin ise inşaatına başlandı.

Yeni otoparklar ile trafik sorununa çözüm

Ümraniye’de son dört yılda otopark sorununa çözüm bulmak için Atatürk Mahallesi’nde 330 araç kapasiteli, Millet Bahçesi’nde 880 araç kapasiteli ve Santral Meydanı’nda 120 araç kapasiteli otoparklar hizmete açıldı. Ayrıca ilçede yapımında sona gelinen Osmangazi Korusu Millet Bahçesi’nde yer alan 700 araçlık otopark kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak. Yapımına başlanan 2 ayrı proje ile de ilçeye bin 355 araçlık yeni otopark alanı kazandırılacak.

Yaya ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek için 372 cadde ve sokakta asfaltlama, 10 bin noktada kaldırım çalışması, 24 bin 213 noktada onarım çalışması, 21 bin 504 metre yağmur suyu kanalı imalatlarının yanı sıra, trafik akışının rahatlaması adına muhtelif kavşaklarda geometrik düzenlemeler de yapıldı.

Ümraniye Belediyesi ayrıca Saray, Tantavi, Kenttur, Soyak Site, Çamlık, Atakent, Cam, Elmalıkent ve Hisar Taksi Durakları’nı yeniden yaparak ilçeye kazandırdı.