14 yıl hapis cezasıyla aranan şahsa polis operasyonu

Kocaeli'de sahte banka veya kredi kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

14 yıl hapis cezasıyla aranan şahsa polis operasyonu
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kocaeli’de "sahte banka veya kredi kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "sahte banka veya kredi kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan 14 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan K.E. (53), düzenlenen operasyonla yakalandı. K.E., tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.