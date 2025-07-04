148 sene öncenin Ömer Halis Demir'i: Çerkes Hasan Efendi'nin mezarına büyük vefasızlık

Osmanlı Cihan Devleti padişahı Sultan Abdülaziz Han’ın katilleri olan ihtilalci paşaları, kurduğu intikam planıyla öldüren Çerkes Hasan Efendi’nin mezarı harabeye dönerken, aynı zamanda mülk sahibi tarafından ziyaretine izin verilmiyor. 148 sene öncenin Ömer Halis Demir’i olan Çerkes Hasan Efendi’nin mezarı hakkında konuşan Gazeteci Tolga Saçıkara, "Kabri kapalı, atıl ve harabe durumdadır. Bu durum sevenlerini üzüyor ve halkın tepkisi var. Ziyaret edemiyorlar, etseler bile mezarlık harabe halde. Böcekler çevresini sarmış durumda. Bu konuya artık bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi. Öte yandan, tinercilerin ve uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu mezarlık alanı havadan görüntülendi.

Osmanlı Cihan Devleti padişahı Sultan Abdülaziz Han’ın gelenekçi yapısı ile dindar görünümü ve kurduğu güçlü donanma ihtilalci paşaları rahatsız ediyordu. Osmanlı Devleti’ni Avrupa’ya benzetmek isteyen paşalar, bunun önündeki en büyük engelin Sultan Abdülaziz Han olduğuna karar verdiler. Manda zihniyetli paşalar kendi reformlarını gerçekleştirmek için 30 Mayıs 1876’da Sultan Abdülaziz’e darbe gerçekleştirdi. Paşalar, padişah ve ailesini Dolmabahçe’den alarak Feriye Sarayı’nda gözaltında tuttu. Mithat Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Mütercim Rüşdü Paşa ve Şeyhülislam Hayrullah Efendi’nin organize ettiği darbe, 4 Haziran 1876’da Sultan’ın 4 pehlivana şehit ettirilmesi ile son buldu.

Çerkes Hasan Efendi Sultan Abdülaziz Han’ın intikamını aldı

Osmanlı Cihan Devleti askeri aynı zamanda Sultan Abdülaziz Han’ın kayınbiraderi olan Çerkes Hasan Efendi, sultanın katillerini öldürmek için intikam planı kurdu. İhtilafçı paşaların toplantısına baskın yapan Çerkes Hasan Efendi, Serasker Hüseyin Avni Paşa ve Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa’yı öldürdü. Sultan Abdülaziz’in katillerinden ikisini öldüren Çerkes Hasan Efendi halk tarafından kahraman olarak ilan edilirken, tutuklandı ve sabaha karşı Beyazıt Meydanı’nda idam edildi. 148 sene önce kahraman olarak tarih sayfalarında yerini alan Çerkes Hasan Efendi’nin kabri günümüzde harabeye döndü. Edirnekapı’da ücra bir noktada yer alan kabrinin çevresindeki mezarlıkların taşlarının kırıldığı görüldü. Kabir, tinercilerin ve uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi. Sivrisineklerin istila ettiği bölgede etrafa yayılan kötü koku da rahatsız etti. Özel mülk olduğu ifade edilen alanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak almak istediği iddia edilirken, dava sürecinin devam ettiği belirtildi. Mülk sahibi kişi tarafından 148 sene öncenin Ömer Halis Demir’i olan Çerkes Hasan Efendi’nin mezarı ziyarete kapatıldı. Kapı duvar olduğu için mezarı ziyaret edemeyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Öte yandan, tinercilerin ve uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu mezarlık alanı havadan görüntülendi.

"Aile, maalesef ziyaret edilmesine engel oluyor"

Gazeteci Tolga Saçıkara, "Senelerdir atıl durumda. Osmanlı döneminde de çok ücra bir köşede olduğu için zor ziyaret ediliyor. Osmanlı’nın son döneminde malum karışıklıklar ve Cumhuriyet’in ilanı ile beraber arazi farklı ailelerin eline geçti. Bugün bir mermerci olarak kullanılıyor. Aile, maalesef ziyaret edilmesine engel oluyor. Belli bir meblağ istiyorlar. İki kurum burada karşımıza çıkıyor. Birincisi İBB Mezarlıklar Dairesi. Onlar burayı tamamen ücretsiz almak istiyorlar. Aile de doğal olarak vermek istemiyor. Tam durumunu bilmiyoruz ama Vakıflar belki alabilir. Bölge farklı dönemlerde Vakıf arazisi olmuş olabilir. Velhasıl geldiğimiz noktada Çerkes Hasan Bey’in kabri kapalı, atıl ve harabe durumdadır. Bu durum sevenlerini üzüyor ve halkın tepkisi var. Ziyaret edemiyorlar, etseler bile mezarlık harabe halde. Böcekler çevresini sarmış durumda. Bu konuya artık bir çözüm bulunması gerekiyor. Özellikle akşam saatlerinde tinercilerin ve bağımlıların bölgede çok yoğun biliyoruz. Kabirlere zarar veriyorlar. Çerkes Hasan Bey’in kabrinin çevresinde de çok fazla tinerci ce bağımlı var. Onlarda halkın içerisinde büyük bir rahatsızlığa sebep oluyor. İnşallah yetkililer bu durumdan haberdar olacaktır. Bu ayıbımızı giderecektir diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Osmanoğlu Hanedanı’na dışarıdan yapılan ilk darbe"

Çerkes Hasan Efendi’yi anlatan Saçıkara, "Şuan da Çerkes Hasan Bey’in kabrindeyiz. İlk Ömer Halis Demir diyebildiğimiz bir kahraman. Halk arasında inanılmaz nam salmış bir isim. Sukran Abdülaziz Han’ın kayınbiraderi. İlk hikaye, 4 tane paşa Sultan Abdülaziz Han’a bir darbe planlıyor ve oradan başlıyor. Bir tanesi Şeyhülislam Hayrullah Efendi, kendisi paşa değil. Serasker Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa, Mütercim Rüşdü Paşa. 4 paşanın darbe planlamasından sonra 30 Mayıs 1876’da malum darbe yapılıyor. Aslında Osmanoğlu Hanedanı’na dışarıdan yapılan ilk darbe. O darbe neticesinde padişah Dolmabahçe Sarayı’ndan alınıyor, önce Topkapı Sarayı’na ardından Feriye Sarayı’na götürülüyor. Orada 4 pehlivana şehit ettiriliyor. Halk arasında bu durum fark ediliyor ancak bir gücü yok. Bu duruma sessiz kalmayan bir isim var; Çerkes Hasan Bey. İlk planlayıcı o dönemin Genelkurmay Başkanı olan Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın Üsküdar’daki konağına gidiyor. Orada olmadığını öğreniyor. Oradaki görevli Kayserili Ahmet Paşa’nın konağında olduğunu söylüyor. Daha sonra kayıkla Avrupa Yakası’na geliyor. Üzerinde birçok silah var. 3 set halinde olan koruma kalkanını aşıp konaktaki paşaların toplantısını basıyor. Orada Serasker Hüseyin Avni Paşa ve Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa’yı öldürüyor. Tutuklanıyor tabii ertesi gün de idam ediliyor. İdam edilmeden önceki konuşmasında ’ben bunu önceden planlamıştım, Sultan Abdülaziz’in cenazesinde yapacaktım ama oradaki haziruna terbiyesizlik, Sultan’a saygısızlık olmasın diye bugüne planladım’ diyor. Hiç pişman değil. O dönemden sonra bir kahraman olarak anılmaya başlanıyor. Mücadelenin iki ucu var; bir tarafta Çerkes Hasan Bey kabri hemen Edirnekapı’da. Bir tanesi de Serasker Hüseyin Avni Paşa. Onun kabri Süleymaniye’nin girişinde, hatta öyle olmasına rağmen şehit yazıyor kabrinde" şeklinde konuştu.