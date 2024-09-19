15. Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri başladı

Kırklareli'nde 15.'si düzenlenen Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri kortej eşliğinde başladı.

15. Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Kırklareli’nde 15.’si düzenlenen "Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri" kortej eşliğinde başladı.

Kırklareli’nde gerçekleşen 15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda kortej eşliğinde başladı. Kortej kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Meydanı’na yürüdü. Yayla Meydanı’nda halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Gösterinin ardından yöresel kıyafetli kızlar tarafından kazana doldurulan üzümler ezilerek geleneksel üzüm suyu elde edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Belediye Başkanı Derya Bulut bağ bozumunun önemine değinerek bağ bozumunun üreten eller, çalışan eller, alın teri, emek, nasırlı eller demek olduğunu söyledi.

Bulut, bağ bozumunun hayırlı olması temennisinde bulundu.