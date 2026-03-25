15. Nilüfer Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması başlıyor

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Nilüfer Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması için başvuru süreci başladı. Bursa genelindeki tüm lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın finali 10 Mayıs’ta Balat Atatürk Ormanı’nda yapılacak.

Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel hale gelen Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması, bu yıl 15’inci kez düzenleniyor. Müziğini duyurmak ve sahne deneyimi kazanmak isteyen tüm liseli gençlere kapılarını açan yarışma için başvurular başladı.

Her yıl yalnızca Nilüfer’den değil, Bursa’nın farklı ilçelerinden onlarca okulun katılımıyla gerçekleştirilen yarışma, bu yıl da müziğin coşkusunu Nilüfer’e taşımaya hazırlanıyor. Gençlere keşfetme ve geliştirme fırsatı sunan yarışmaya katılmak isteyen ekipler, 16 Nisan Perşembe gününe kadar başvurularını yapabilecek.

Yarışmanın ön elemeleri 26-27 Nisan tarihlerinde Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenecek. Ön elemelerden finale kalan ekipler ise 10 Mayıs Pazar günü Balat Atatürk Ormanı’nda sahneye çıkacak.

Gençleri yarışmaya katılmaya davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer’de 15 yıldır gençlerin müziğine ev sahipliği yapıyoruz. Bu yarışma; gençlerin kendilerini ifade ettiği, sahne deneyimi kazandığı ve birlikte bir şeyler üretmenin heyecanını yaşadığı bir alan. Tüm liseli gençlerimizi sahnede yerlerini almaya, yeteneklerini sergilemeye ve müziğin birleştirici gücüyle bu coşkuyu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Yarışmaya başvurmak isteyen gençler, https://www.nilufer.bel.tr/kategoriler/hizmet/yarismalar/liseli-gencler-arasi-muzik-yarismasi adresinden kayıt yaptırarak, 0224 452 45 00 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.