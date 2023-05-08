15 sporcu 15 madalya

Bursa’da yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup müsabakalarına katılan 15 Körfezli yüzücü, madalya ile döndü.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, 6-7 Mayıs tarihlerinde Bursa’da yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup müsabakalarında elde ettikleri derecelerle yüzme barajlarını geçerek madalya sahibi oldu. Ulusal Gelişim Ligi’ne 15 sporcu ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Yüzme Takımı, 15 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Çok mutlu olduklarını ifade eden Körfezli sporcular, "Başta bizlere her türlü imkanı sunan ve spor yapmamızı her zaman destekleyen Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt olmak üzere antrenörlerimize ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz de takım olarak bu desteklere aldığımız madalya ve derecelerle karşılıksız bırakmamış olduk. Bu başarılarımızı onlara armağan ediyoruz. Takım olarak başarılı olmamız bütün sporcu arkadaşlarımızın madalya alması bizi çok daha mutlu etti. Başarılarımızın devamını çalışmalarımızı artırarak sağlayacağız" diyerek ortak görüşlerini dile getirdi.

"Hedefimiz adım adım Türkiye Şampiyonası"

Hedeflerinden bahseden Körfez Gençlerbirliği yüzme antrenörü Samet Işık, "Hedefimiz adım adım Türkiye Şampiyonası. Ekim ayında ilimizde bir vize yarışı daha yapılacak. Orada Yüzme Federasyonu’nun koymuş olduğu A barajlarını geçerek, kasım ayında İstanbul’da yapılacak bölge müsabakalarına ardından da aralık ayında yapılacak Türkiye finallerine katılım hakkı kazanmaya çalışacağız. 5 sporcumuz şu an Türkiye finallerine katılımı garantiledi. En az 2 sporcumuz için de hedef finalde şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.