15 Temmuz'da Edremit'te birlik ve beraberlik mesajı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, coşkulu törenlerle anıldı. Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklerde binlerce vatandaş, Cumhuriyet Meydanı’nı doldurarak demokrasi nöbetine katıldı.

20.00’de başlayan etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutuldu. Ardından saat 22.30’da Şehit Hamdibey Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na düzenlenen "Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz gecesini anlatan belgesel ve video gösterimleri ile vatandaşlara "kara gece" yeniden hatırlatıldı. Edremit İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti sunulurken, şiirinde okunmasıyla duygulu anlar yaşandı.

Programda konuşan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Ne zulme eğildi baş, ne eğildi bayrak. Her karışında şehit kanı, her zerresinde iman. Adı Türkiye’dir bu aziz vatan" diyerek başladığı konuşmasında, hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Edremitlilerle bir arada olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Odabaş, "15 Temmuz’da milletimiz, hilalin zaferi uğruna şanlı bir destan yazdı. Tarih ibret vesikalarıyla doludur. Ancak bu millet, ferasetiyle tüm hainleri tarihin tozlu raflarına gömmüştür" diyerek milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından meydanda marşlar söylendi, şiirler okundu. Demokrasi kahramanlarını anlatan video sunumunun ardından İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş tarafından dua edildi. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ise tüm Türkiye ile birlikte Edremit’teki camilerde de selalar okundu.

Gece boyunca süren demokrasi nöbeti, vatandaşların ve protokolün katıldığı bayrak şöleni ile sona erdi.