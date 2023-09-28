15 Temmuz'da görevli FETÖ üyesi eski Albay Şaban Demiraslan yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminde görev yapan ve sonrasında müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi eski Albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray'da yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminde görev yapan ve sonrasında müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi eski Albay Şaban Demiraslan’ın Aksaray’da yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ üyesi eski Albay Şaban Demiraslan’ın Aksaray’da düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandığını belirtti. Yerlikaya, ayrıca 1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ’ye yönelik 683 operasyon yapıldığını, 2 bin 500 şahsın gözaltına alınarak, 510’unun tutuklandığını da bildirdi. Bakan Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
FETÖ’cü eski Albay Şaban Demiraslan, Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.