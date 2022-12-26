15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

İstanbul’da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda denetim yapıldı. Denetiminde sürücülerin kurallara uyduğu görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için otobüslerde kış lastiği takılı olup olmadığını kontrol etti. Kumpas aleti ile lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Diş derinliğin 4 mm olmasına dikkat edildi. Polis seyahat eden yolcu ve sürücülere broşür dağıtıp bilgilendirmede bulunurken, emniyet kemerinin önemine vurgu yapıldı. Ekipler bir yandan sürücülerin kimlik bilgilerini kontrol ederken araçlarda kış lastiği olduğu görüldü.

“Kış lastiği can güvenliği açısından önemli”

“Sürücülerden Mustafa Biçici, denetimleri yerinde bulduğunu dile getirerek, “Denetim gerekli yok bilinçsiz arkadaşlar var onların adına, vatandaşlar için şart sizlere de bu konuda destekleriniz için teşekkür ederim. Kalkış esnasında, duruş yaparken, virajlarda kış lastiği can güvenliği açısından önemli. Yolcular ilk başta bilemiyor sorumluluk bize düşüyor şirket sahipleri gerekli hassasiyeti gösteriyor” dedi.