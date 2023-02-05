15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

İstanbul genelinde beklenen kar yağışı ve kış mevsimi şartları dolayısıyla Trafik Denetleme ekipleri tarafından şehirlerarası otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Denetimde sürücülerin kurallara uyduğu görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde beklenen kar yağışıyla beraber Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için otobüslerde kış lastiği takılı olup olmadığını kontrol etti. Kumpas aleti ile lastiklerin diş derinlikleri ölçülürken, diş derinliğinin 4 mm olmasına dikkat edildi. Ekipler bir yandan sürücülerin kimlik bilgilerini kontrol ederken, araçlarda kış lastiği olduğu görüldü.