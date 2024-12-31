15 Temmuz Demokrasi Otogarı yılbaşı öncesi boş kaldı

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yılın son günü boş kaldı. Seyahat firmalarının yetkilileri de bu yılbaşında hareketliliğin çok olmadığını ifade etti.

2024 yılının son gününde 15 Temmuz Şehitler Otogarı boş kaldı. Türkiye’nin 81 iline seferlerin gerçekleştiği otogarda sefer sayıları normal zamanlara göre yarı yarıya düştü. Seyahat firmalarının yetkilileri de bu yılbaşında hareketliliğin çok olmadığını belirtti.

Bursa’ya arkadaşının yanına gittiğini söyleyen Rahman Taş, “Normalde burada üniversite okuyorum, arkadaşımın yanına Bursa’ya gidip orada yılbaşını geçireceğim. 2024 yılı hüzün ve keder ile geçti. 2025 yılı daha güzel geçer üniversite açısından hayat açısından bakıp göreceğiz” dedi.

“Sizde görüyorsunuz çoğu seferler iptal oldu”

Otobüs şoförü Fikret Yıldırım, “Geçmiş yıllara göre bu yılbaşında hiçbir hareketlilik yok. Sizde görüyorsunuz çoğu seferler iptal oldu. Öyle bir rağbet yok. Bu yıl vatandaşı maddi imkanlarından dolayı mıdır bilmiyorum hiçbir rağbet yok. Biz toplam 6 tane araba kaldırdık” şeklinde konuştu.

“Yarından sonra dönüşler başlar”

Bir firma yetkilisi de, "Genelde her yılbaşı seferler azalır, yolcu olmaz çoğu firma iptal eder. 1 gün öncesinden gidenler olur yılbaşı günü kimse olmaz sakin. Yarından sonra dönüşler başlar” ifadelerini kullandı.