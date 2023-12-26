15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu yeni halı sahasına kavuştu

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu’na inşa edilen halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin gecesinde şehit olan vatandaşlara armağan olması için halı saha inşa etti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu’na inşa edilen halı sahanın açılışı; öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, halı sahanın açılışında yaptığı konuşmada; “Şair diyor ki ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Bu cennet vatanı; koşa koşa ölüme, şehadet şerbetini içmeye giden şehitlerimiz bizlere bıraktılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece resmi sınırlarından ibaret bir devlet değildir. Bizim gücümüzü yabancılar daha iyi biliyor. Sınırımızın Edirne’de başlayıp Kars’ta bitmediğini bizden daha iyi biliyorlar. ‘Türkler gelecek, yeniden dünyaya hakkı ve adaleti gerçek anlamda insan hakları ve medeniyeti getirecek’ kaygıları ve korkuları halâ devam ediyor. Dolayısıyla PKK gibi terör örgütlerini kurup Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kardeşi kardeşe düşürmek istiyorlar. Fakat şunu bilsinler ki, Türk milleti küllerinden doğan bir millettir. Ecdadımız, İngiliz’i ve yedi düveli Çanakkale’de, İzmir’de, Akdeniz’de denize dökerek imanın imkanı boğduğunu tüm dünyaya gösterdi. Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Şehit ailelerimize sabırlar diliyorum.”

Çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak için belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini de belirten Altınok, “Gün olacak ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Bizler de sizlere eğitim ve spor faaliyetleriniz konusunda imkânlar tanımaya hizmet etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ‘21. Yüzyılı Türklerin asrı yapacağız’ dedi. Bunu sizlerle başaracağız. Sizler umutlarımız, ümitlerimiz ve geleceğimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yükseklere çekeceğiz. Yeni halı saha okulumuza hayırlı olsun. Sağlıklı yaşamamıza vesile olsun” diye konuştu.

Altınok konuşmasının ardından öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kurdele keserek halı sahayı hizmete açtı.