15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında Anma Programı Düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe protokolü, vatandaşlar ve şehit yakınlarının katılımıyla Silivri Yeni ve Asri Mezarlığında anlamlı bir anma programı düzenlendi. Etkinlikte, şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.
Protokol üyeleri, günün anlam ve önemine binaen, Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nde şehitlerimiz için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına da katıldı. Burada okunan dualarla şehitlerimiz anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı:
20.00: Sahil Atatürk Meydanı'nda 15 Temmuz video ve fotoğraf gösterimi
21.00: Sahil Atatürk Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti Resmi Programı
00.13: Tüm camilerde sela okunması
00.30 - 03.00: Kamu kurumlarının nöbeti
03.00 - 05.00: STK’ların nöbeti