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15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Silivri Kaymakamlığı tarafından bir dizi program düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
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15 Temmuz 2022 Cuma günü düzenlenecek olan program detayları şöyle;
1-15 Temmuz 2022 saat 10:00’de Silivri Yeni Mahalle Mezarlığında Şehit Yakınları, Gaziler, Kaymakam, Belediye Başkanı, Kurum Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Temsilcileri ve diğer görevlilerce Şehit Kabirlerinin ziyareti, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua okunması ve akabinde Asri Mezarlıkta Şehit Kabirleri ziyaret edilmesi.
2-15 Temmuz 2022 Cuma namazı öncesi saat 12.30’da Abdullah-Aliye Can Camii’nde şehitlerimizin ruhu için Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve hatim duası programı yapılması.
3-19 Mayıs Parkında 20:00-23:00 saatleri arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile STK, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 15 Temmuz Video ve Fotoğraf gösterimi yapılması.
4-Açılış. Saat 23:00’de Gazilerimiz, Şehit ve Gazi Yakınlarımız ve Kamu Kurum Kuruluş yöneticilerinin 19 Mayıs Parkındaki tören alanına gelişleri ile programın başlaması.
5-Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı.
6-Protokol Konuşmaları.
7-Kur’anı Kerim Tilaveti.
8-Şiir Dinletisi (Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Furkan TEPE tarafından Dursun Ali Erzincanlının 30 Kuş Şiir’inin okunması) 
9-Saat 00:13’te Sala Okunması, sala sonrası Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Duasının yapılması.
10-Saat 01:00-03:00 arası İlçemiz Kamu Kurum çalışanlarının nöbeti
11-Saat 03:00-05:00 arası İlçemiz STK’ların nöbeti
12-Saat 04:30’da tüm camilerimizde Sala okunması.
13-Saat 04:41’de sabah ezanı okunması.
14-Saat 05:00’de Piri Mehmet Paşa Camii’nde sabah namazı eda edilmesi.

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