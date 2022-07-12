15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu

15 Temmuz 2022 Cuma günü düzenlenecek olan program detayları şöyle;

1-15 Temmuz 2022 saat 10:00’de Silivri Yeni Mahalle Mezarlığında Şehit Yakınları, Gaziler, Kaymakam, Belediye Başkanı, Kurum Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Temsilcileri ve diğer görevlilerce Şehit Kabirlerinin ziyareti, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua okunması ve akabinde Asri Mezarlıkta Şehit Kabirleri ziyaret edilmesi.

2-15 Temmuz 2022 Cuma namazı öncesi saat 12.30’da Abdullah-Aliye Can Camii’nde şehitlerimizin ruhu için Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve hatim duası programı yapılması.

3-19 Mayıs Parkında 20:00-23:00 saatleri arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile STK, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 15 Temmuz Video ve Fotoğraf gösterimi yapılması.

4-Açılış. Saat 23:00’de Gazilerimiz, Şehit ve Gazi Yakınlarımız ve Kamu Kurum Kuruluş yöneticilerinin 19 Mayıs Parkındaki tören alanına gelişleri ile programın başlaması.

5-Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı.

6-Protokol Konuşmaları.

7-Kur’anı Kerim Tilaveti.

8-Şiir Dinletisi (Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Furkan TEPE tarafından Dursun Ali Erzincanlının 30 Kuş Şiir’inin okunması)

9-Saat 00:13’te Sala Okunması, sala sonrası Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Duasının yapılması.

10-Saat 01:00-03:00 arası İlçemiz Kamu Kurum çalışanlarının nöbeti

11-Saat 03:00-05:00 arası İlçemiz STK’ların nöbeti

12-Saat 04:30’da tüm camilerimizde Sala okunması.

13-Saat 04:41’de sabah ezanı okunması.

14-Saat 05:00’de Piri Mehmet Paşa Camii’nde sabah namazı eda edilmesi.