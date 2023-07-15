15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi açıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara’da bir AVM’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi’ni açtı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimin üzerinden 7 yıl geçti. Jandarma Genel Komutanlığı, vatandaşlar tarafından püskürtülen darbe girişiminin yedinci yıl dönümüne özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi açtı. Sergiye ilgi ise vatandaşlar tarafından yüksek oldu.

Sergiyi gezen vatandaşlardan İpek Çakırbey ise vatanı için kendisinin de canını vereceğini kaydederek, “Biz vatanımız için canımızı vermeye hazırız her zaman Türk milleti olarak. Bu bizim damarlarımızda akan kanımızda var. Oldukça asil bir milletiz. Ben buna inanıyorum. Vatanımı hiçbir şekilde terk etmem. Zannetmiyorum terk edeceğimi. Her şeklide vatanım için savaşırım, bende canımı vermeye hazırım” dedi.

Sergi 15 Temmuz akşamı saat 22.00’ye kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.