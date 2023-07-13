15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi Üsküdar Sahili'nde açıldı

Üsküdar Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Darbe girişimi gecesinden fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz’da bir tankın ezdiği araç da sergilendi.

Kur’an tilaveti ile başlayan sergiye Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit aileleri ve gaziler de katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi, 15 Temmuz’a kadar Üsküdar Sahili’nde açık olacak.

Sergi açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "15 Temmuz Derneği, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Kaymakamlığı 15 Temmuz ile ilgili bir fotoğraf açıyoruz. Her fotoğrafın bir hatırası var, ama bu araç çok önemli, çok kıymetli, bunu bütün dünyanın ve Türkiye’nin görmesi lazım. Bu ihanet şebekesinin o gece millete karşı nasıl bir kin ve nefretle hücum ettiğini ve nasıl bir alçaklıkla bu milletinin üzerine saldırdığının en açık örneği budur. Bu araçta bir anne ve iki tane yavrusu biri 7, diğeri de 9 yaşındaki vatandaş çocuklarıyla evine gidiyor gece 23 sularında, bu ihanet şebekesinin alçakları o tanklarla o tankın paletleriyle görüyorsunuz arazinin tam ortasından geçiyor. Arabada anne ve çocukları oturuyor ve acımasızca tankı bu arabanın üzerine sürüyorlar. İşte FETÖ ihanet şebekesi bu. Bu aziz millete nefretleri bu ve bunlara Allah’ın inayeti, milletimizin dirayetini Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve Allah’ın yardımıyla fırsat verilmedi. Bunlar başarılı olsaydı kim bilir neler olacaktı? İşte örneği burada. Bunu aziz milletimizin görmesi lazım" dedi.