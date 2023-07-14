15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ‘Türkiye Yüzyılı Kahramanları’ temasıyla hazırlanan ’Demokrasi ve Milli Birlik Treni’, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törenle uğurlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Türkiye Yüzyılı Kahramanları’ temasıyla Ankara-İstanbul-Konya hatlarında hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’ni Ankara YHT Garı’ndan uğurladı. Trenin 56 bin kilometre yol gideceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, treni 10 milyondan fazla vatandaşın görerek, 15 Temmuz kahramanlarını bir kez daha yâd edeceğini ifade etti.

“FETÖ mensupları milli irademizi ortadan kaldırmak istediler”

15 Temmuz hain darbe girişiminin gelecek kuşaklara aktarılması gereken tarihi olaylardan birisi olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Asker kılığına bürünmüş, devletin her noktasına sızmış hain FETÖ mensupları milli irademizi ortadan kaldırmak istediler. Yüce Meclisimizi savaş uçaklarıyla bombaladılar, halkımızı tanklarla ezdiler, helikopterlerden üzerlerine mermi yağdırdılar. Korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca TÜRKSAT’ı hedef aldılar. Ancak hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Bu doğru bilgilendirme ile millet iradesine sahip çıktı, meydanlara indi. Demokrasiye, Türkiye’nin geleceğine, gelecek nesillerin yarınına sahip çıktı” diye konuştu.

“Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik”

Hain darbe girişiminde Türk milletinin destansı bir mücadele sergilediğinin altını çizen Uraloğlu, “Tüm Türkiye bir ve beraber olarak FETÖ denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye’nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki bu ülkede ezan dinmez, bayrak inmez. Bu millet darbelere geçit vermez” ifadelerini kullandı.

“10 milyondan fazla vatandaşımız bu temayı görecek ve kahramanlarımızı bir kez daha yâd edecektir”

Demokrasi ve Milli Birlik Treni’nin yapacağı yolculuk hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz işbirliğiyle ‘Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ temasıyla giydirmesi yapılan tren, iki ay süreyle Ankara-İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya hattında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 binden fazla yolcu taşıyarak o ruhu bir kez daha herkesin hissetmesini sağlayacaktır. Geçtiği güzergâhta yaklaşık 10 milyondan fazla vatandaşımız bu temayı görecek ve kahramanlarımızı bir kez daha yâd edecektir. Ayrıca 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca hazırlanan afişler trenlerimize asılarak, günün anısına hazırlanan videolar tren ekranlarında gösterilecektir. Millet iradesinin ortaya konulduğu muhteşem zaferin ve bu hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz. Trenimizin kat edeceği 56 bin kilometrelik yolun her karışının bizler ve gelecek nesillerimiz için bir bilinç tazelemesi olmasını temenni ediyorum. Ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadelenin destanını trenlerimizin üzerinde gururla taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.