15 Temmuz ekonomiyi etkilemedi, 7 yılda büyüme devam etti

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bu yana Türkiye, 7 yılda ortalama yüzde 4,7 büyüme performansı gösterdi, ihracatı yüzde 80 arttı.

Türkiye’nin istikrarıyla birlikte aynı zamanda ekonomisini de hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Türkiye, 15 Temmuz gecesinde tankların önüne siper olarak vatanını koruma yoluna gitmişti. O gece 251 vatandaşımız şehit oldu. Türkiye, ekonomi çevresinde oldukça önemli görülen unsurlardan istikrarı bozacak darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından büyüme ve ihracatta pozitif rakamlara ulaştı. Türkiye 2016-2022 yıllarını kapsayan dönemde aritmetik ortalamayla yıllık yüzde 4,7 büyüme performansı gösterdi.

Büyük ekonomiler pandemiye yenildi

Pandemiyle geçen 2020 yılında ABD, Japonya, İngiltere gibi ülkeler eksi büyüme kaydederken Türkiye söz konusu yılda 1,8 büyüme gösterdi. 2016-2022 yılları arasında dünyada önde gelen ülkelerin büyüme oranlarını incelendiğinde; ABD yüzde 1,9, İngiltere yüzde 1,14, Japonya yüzde 1,02 büyüdü. Pandemi yılı olarak kabul edilen 2020 yılında belirtilen ülkeler yüzde 10’lara varan küçülme kaydetti. Türkiye bu dönemde büyümesini sürdürdü.

İhracatta rekora ulaşıldı

Türkiye bahsedilen dönemde sadece büyümede değil ihracatta da vites artırdı. Darbe girişiminden bu yana son 7 yılda Türkiye, ihracatını yüzde 78 artırdı. 2016 yılında 142,6 milyar dolar olan ihracat, 2022 yılında 254 milyar 172 milyon dolar olarak gerçekleşti.

251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişiminin bu sene 7’nci yılı anılıyor. Teşebbüsün ardından geçen süre boyunca aralarında Boğaziçi Köprüsü, Büyük İstanbul Otogarı ve Ilgaz Dağı Tüneli’nin de yer aldığı birçok yapı, mekân, meydan ve yerin adı, darbe girişiminin tarihine ithafen değiştirildi. Ayrıca 15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017’de resmî tatil olarak ilan edildi. Darbe girişimi, Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 1980 askerî darbesinden otuz yıl sonra yaşanan ilk askerî darbe teşebbüsü olarak kayıtlara geçti.