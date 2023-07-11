15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: '15 Temmuz Çanakkale ruhudur'

15 Temmuz Gazileri platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberinde ki heyet ile birlikte 15 Temmuz Şehitler anıtını ziyaret etti. Bulut burada yaptığı açıklamada, ”15 Temmuz Çanakkale ruhudur. Bu dev millet uykudan uyandı. Bundan sonra bu memlekete ayaklarımıza pranga vurmaya kalkanlar, bize darbe yapmak isteyenler, başka türlü oyunlar çevirmek isteyenler akıllarını başlarına çevirsinler. Artık uyanan dev bir ordu var” dedi.

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol bulut ve beraberindeki heyet 15 Temmuz Şehitler anıtını ziyaret ederek dua etti. Başkan Bulut 15 Temmuz kara bir gece gibi başlasa da milletimiz ve Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir destana dönüşmüştür dedi.

Bu dev millet uykudan uyandı

15 Temmuz ruhunun bir Çanakkale ruhu olduğunu dile getiren Bulut, “15 Temmuz Çanakkale ruhudur. Bu dev millet uykudan uyandı. Bundan sonra bu memlekete ayaklarımıza pranga vurmaya kalkanlar, bize darbe yapmak isteyenler, başka türlü oyunlar çevirmek isteyenler akıllarını başlarına çevirsinler. Burada artık uyanan bir dev hazırlıklı da bir ordu var. Bu Necip milletimizin yarısı bu vatan için Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda canlarını verdiler. Çünkü o zor şartlarda biz namusumuzla, şerefimizle, ezanımız ve imanımızla yaşayalım diye canlarını verdiler” dedi.

“Bu ezanlar bir daha susmayacak”

15 Temmuz gecesi hakkında konuşan Başkan Bulut, “O gecede bu selalar okumaya başladığında biz İstanbul’u, Ankara’yı ve Türkiye’yi teröristlere dar etmiştik. Bu ezanlar bir daha susmayacak. Burada şehitlerimizin kanı var. Biz onların elçileri olarak şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve bu vatana ilelebet sahip çıkacağız. Asla yalnız yürümeyeceğiz. Asla bayraksız ve ezansız kalmayacağız. Buradan 15 Temmuz destanını bir kez daha kutluyorum. Türkiye’de yaşayan Necip milletimizin geçmiş bayramında kutluyorum. Bu ruhu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

Feshane’ye konulan heykelleri kınıyoruz

Başkan Erol Bulut 15 Temmuz Şehitler anıtı ziyaretinin ardından Edirnekapı Şehitliğinde bulunan 15 Temmuz Şehitliğini de ziyaret etti. Başkan Bulut burada yaptığı açıklama da restorasyonu tamamlandıktan sonra yeniden açılan Feshane de sergilenmeye başlanan heykellere tepki göstererek “ Feshaneyi açtılar. Oraya konan heykelleri de kınıyoruz. Buradaki şehitlerimiz vatanın namusu kirlenmesin diye can verdiler. Onlar orada sapık, satanist ve eş cinsellerin heykellerini yapsınlar diye canlarından geçmediler. Bu ülkeyi yöneten ve yönetmeye kalkan belediyeyi suistimal ve istismar edenlerin hesabını önümüzdeki yıl bu necip millet soracaktır. Herkes aklını başına alsın” diye konuştu.