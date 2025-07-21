15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki platform üyeleri, Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitler için dualar okuyan Bulut, ziyaretin ardından ’Terörsüz Türkiye Süreci’ ve bölgesel gelişmeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki platform üyeleri, Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut süre gelen PKK’nın silah bırakma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "Yumrukları sıkmakla bir yere varamayız, artık ellerimizi açmalıyız. Yumrukları sıkarak bir yere varamayacağımızın farkındayız artık, ellerimizi açmamız lazım. Konjonktür de bunu emrediyor" ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreçteki rolüne değinen Bulut, başlangıçta tereddütler yaşandığını ancak gelinen noktada bunun çok hayırlı bir adım olduğunu gördüklerini dile getirdi.

"PKK’nın güçsüzleşmesi devletimizin gücünden kaynaklandı"

Bulut, Suriye’deki birleşmenin getirdiği güçle PKK terör örgütünün zayıflamasının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünden kaynaklandığını vurguladı. Suriye’deki son hareketlenmeleri takip ettiklerini belirten Bulut, "Bizim 40 bin şehidimiz var. Burada yapmamız gereken yarın yeniden şehitler vermemek için çalışmalıyız. Gücümüzü birlikte kullanmalıyız ki düşmanın uçağı, topu bizi sindiremesin" şeklinde konuştu.

"Birbirimize düşersek projelerimiz boşa düşer, kardeşlik sürecinde devletimizin yanında olmalıyız"

Erol Bulut, devletimizin yanında olmamız gerektiğini aksi takdirde düşman unsurlarının ülkeyi birbirine düşüreceğini ve yapılan projelerin boşa düşeceğini ifade etti. "Yarın 40 bin şehit vermeyelim. Kardeşlik sürecinde devletimizin yanında olmalıyız" çağrısında bulunan Bulut, şehitler için yüreklerinin yandığını ancak büyük açıdan bakıldığında kucaklayıcı olunması gerektiğini, aksi halde çözümün mümkün olmayacağını belirtti. Bulut, son olarak İsrail’in süreci engellemeye çalıştığını ve yakılan silahlara yeniden silah vermek istediğini sözlerine ekledi.