15 Temmuz gecesi tankın ezdiği otomobil Tekirdağ'da sergileniyor

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, İstanbul’da tankın ezdiği bir otomobil, o gece yaşananları unutturmamak amacıyla Tekirdağ’da meydanda sergileniyor.

Olay, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ hain darbe girişiminde İstanbul Esenler TEM otoyolunda meydana geldi. Nilüfer Altay, 7 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki kızı ile birlikte annesini ziyaretten dönerken, darbe girişimini televizyondan öğrenince çocuklarını Beylikdüzü’ndeki evine götürmek üzere yola çıktı. Esenler TEM yolunda yoğun kalabalık nedeniyle aracını sol şeritte durduran Altay’ın otomobili, darbecilerin kullandığı tank tarafından arkadan ezildi.

Tank, otomobilin sağ tarafını tamamen ezerek geçti. O esnada tankın paletinin burun hizasından geçtiğini gören anne Nilüfer Altay, sağ tarafta oturan oğlunun hayatını kaybettiğini düşündü. Ancak vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan küçük çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan ve uzun süre tedavi gören 9 yaşındaki G.M., üç aydan fazla yatağa bağlı kaldı. Türkiye’nin en küçük 15 Temmuz gazilerinden biri olan G.M.’nin bulunduğu otomobil, yaşananların unutulmaması amacıyla Tekirdağ’da meydanda sergileniyor.