15 Temmuz günü vatandaştan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümünde Üsküdar’daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümünde Üsküdar’daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz günü gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşların anısına yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na, hain saldırının 7’nci yıl dönümü sebebiyle yoğun şekilde ziyaretçi akını yaşanıyor. Şehit yakınlarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anıtta Kur’an-ı Kerim ve salalar okundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde köprüde olan Yakup Yanar, "2016’ da darbe girişimi oldu. Akşam saatlerinde toplam 7 saat sürdü. Recep Tayyip Erdoğan bizleri sokaklara, havalimanlarına, meydanlara çağırdı. Biz de dimdik durarak meydanlara, sokaklara, havalimanlarına bayraklarımızı alıp çıktık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yürüdük. Benim için çok kötü, acıydı. Buraya geldiğim için çok gurur duyuyorum. Şehit Ömer Halis Demir’i 32 kurşunla şehit ettiler. Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisini de vurdular. Adalet Bakanımız oradan seslendi; ’Her saat başı buradayız ve dimdik duracağız’ dedi. Ben şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

15 Temmuz gazilerinden Selahattin Doğru, "Buraları anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ölenler hafızamıza yerleşiyor ve bu olanlar bir sahne olarak gözümüzün önüne geliyor. Allah bir daha göstermesin. Çok büyük bir travmaydı. Teslim olmaya yakın tankı ateşlemişlerdi. O mermiyi gördüm ve 10 yaşındaki çocuk büyüklüğünde bir mermi, polis TOMA’larını parçaladı. Yerlerde ayakkabılar, telefonlar vardı. 36’ya yakın arkadaşım şehit oldu. 250 kişiye yakın kişi yaralandı. Bir baktım sabah bunlar ellerini kaldırıp teslim oldular. İşte o zaman çok sevindim" dedi.