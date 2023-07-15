15 Temmuz şehidi, 7'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

İstanbul’da 7 yıl önce Arnavutköy Topkule Kışlası’na girmek isterken FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya’da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 7’nci yıl dönümü dolayısıyla Sakarya’da bir dizi program gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ilk olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen Serdar Gökbayrak’ın mezarı ziyaret edildi. Sakarya protokolü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görev yapan ve darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası’na girmek isterken açılan ateş neticesinde şehit düşen Serdar Gökbayrak’ı, Arifiye Hanlı Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehidin annesi Ferdane, eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen, kayınpederi Fevzi Dayan, kardeşleri Mesut, Soner, Saim ve ablası Fikriye ile bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehit ailesine başsağlığı ve metanet diledi.

“Rabbim 15 Temmuz’da canını hiçe sayarak ebediyete yürüyen şehitlerimizden razı olsun”

15 Temmuz şehidi Gökbayrak’ın mezarı başında konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Şehidimizin kabri başında hem dua etmek hem de 15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı büyük bir kahramanlık ortaya koyan namusunu, vatanını, bayrağını, ezanını çiğnetmeyen aziz şehitlerimizin, aziz gazilerimizin ve şanlı, şerefli milletimizin o günü anmak üzere yine şehidimizin kabri başındayız. Rabb’im bir daha o günleri yaşatmasın. Yeryüzünün en şerefli milleti Türk milleti Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda, İstiklal Savaşı’nda ve en son 15 Temmuz’da canını hiçe sayarak bu vatan uğruna feda edenlerin omuzumuza yüklediği çok büyük sorumluluk var Bunlardan birincisi bir daha bu hainlere fırsat vermemek. İkincisi en şerefli bildiğimiz bayrağımızın, aziz vatanımızın ve bu asil milleti yeryüzünde en iyi şekilde temsil etmektir. Bu temsiliyette Çanakkale ruhunu, Malazgirt, İstiklal Harbi ruhunu 15 Temmuz ruhunu yaşatmakla ve gelecek nesillere çocuklarımıza, evlatlarımıza aşılamakla olur. Rabbim 15 Temmuz’da canını hiçe sayarak ebediyete yürüyen şehitlerimizden razı olsun” dedi.

Öte yandan, törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Arifiye Kayamakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutanı Albay Ercan Gülden, şehidin annesi Ferdane, eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen, kayınpederi Fevzi Dayan, kardeşleri Mesut, Soner, Saim, ablası Fikriye, yakınları ve vatandaşlar katıldı.