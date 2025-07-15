15 Temmuz Şehitler Anıtı'na sabahın erken saatlerinde ziyaret

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bulunan anıtı ziyaret etmeye başladı. Ziyarete gelen ilk gruplardan biri çocuklardan oluştu.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 9. yılı kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı.

Ziyarete gelen ilk gruplardan biri ise çocuklardan oluştu. Anıta gelen çocuklar, burada 15 Temmuz gecesi şehit olanların ruhuna dualar okudu. Ardından, o gece yaşanan hain darbe girişimi hakkında bilgi alarak, o gece yaşananları öğrendi.

Ziyaretin ardından bazı çocuklar duygularını paylaşırken, vatan sevgisinin ve milli birlik bilincinin önemine vurgu yaptı.

Anıta ziyarete gelen 13 yaşındaki Arda Demir, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yıkılamaz, burada şehitlerimiz andık ve dua ettik." dedi.