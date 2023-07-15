15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyarete gelenler havadan görüntülendi
15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Anıta ziyarete gelenler havadan görüntülendi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümünde Üsküdar’daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Anıta ziyarete gelenler havadan görüntülendi.
Anıta gerçekleştirilen ziyaretçiler havadan görüntülendi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz günü gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşların anısına yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na, hain saldırının 7. yıl dönümü sebebiyle ziyaretçi akını yaşandı. Şehit yakınlarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anıtta Kur’an-ı Kerim ve salalar okundu.